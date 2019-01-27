ألمانيا تتخلى تدريجيا عن الفحم .. وتعوض المتضررين بـ 45.7 مليار دولار

قالت لجنة حكومية في ألمانيا اليوم إنه ينبغي أن تُغلق البلاد جميع مصانعها التي تعمل بالفحم بحلول 2038 على الأكثر، مقترحة ما لا يقل عن 40 مليار يورو (45.7 مليار دولار) كمساعدات للمناطق التي ستتأثر بخطة الإغلاق التدريجي.

وبحسب "رويترز"، فإن الخطة المقترحة في القلب من استراتيجية ألمانيا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي شكلت أكثر من 40 في المائة من مزيج الطاقة العام الماضي، متفوقة على الفحم للمرة الأولى.

وستكون مقترحات لجنة الفحم، التي طرحتها بعد جولة أخيرة من المباحثات استمرت 20 ساعة، توجيهات استرشادية للحكومة في إطار مساعيها الرامية إلى تحويل خطة التخلي التدريجي عن استخدام الفحم كوقود في المصانع إلى قانون.

وكخطوة أولى، ستجري مطالبة مصانع بإغلاق نحو 12.7 جيجاوات من قدراتها بحلول 2022، بما يعادل نحو 24 وحدة محطات كهرباء ضخمة.

وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن موعد 2038 يبدو متماشيا على نطاق واسع مع التوقعات، فإن هناك فرصة لإتمام كل مراحل الإغلاق بحلول 2035، وسيتقرر في عام 2032 ما إذا كان هذا له جدوى.

وأشار إلى أن تعويض الشركات والزبائن الذين سيدفعون مزيدا من المال مقابل الكهرباء بسبب الخطة سيكون ملياري يورو سنويا، وسيتحدد الرقم بالضبط في 2023.

ووافقت اللجنة على ضرورة تقديم مساعدات بما لا يقل عن 40 مليار يورو للولايات التي تعمل في استخراج الفحم، التي ستتأثر بهذه الخطة، ويقل هذا المبلغ عن نحو 60 مليار يورو كانت تلك الولايات قد طلبتها.

وأعلنت اللجنة الحكومية المختصة بملف التخلي عن الفحم في ألمانيا أنه يتعين على الحكومة الاتحادية توفير آلاف الوظائف في المناطق المعنية باستخراج الفحم.

وذكرت اللجنة في تقريرها الختامي أن توفير ما يصل إلى 5000 وظيفة جديدة من خلال الحكومة الاتحادية بحلول موعد أقصاه 2028 "أمر مناسب".

وطالبت اللجنة باتخاذ التحضيرات الخاصة بهذا الإجراء خلال الدورة التشريعية الحالية (التي تنتهي في 2021) بقدر المستطاع.

وترى اللجنة أن هناك ضرورة إلى وجود التزام طوعي من قبل الحكومة الاتحادية والولايات بالعمل على إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع نطاق الهيئات أو المؤسسات في مناطق استخراج الفحم خلال السنوات المقبلة.

ونوهت اللجنة إلى أنه في مناطق استخراج الفحم، هناك نحو 20 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على الفحم، فضلا عن وظائف أكثر بصورة ملحوظة، ترتبط بشكل غير مباشر بالفحم، وقدرت اللجنة عدد الوظائف المرتبطة بالفحم البني بنحو 60 ألف وظيفة.

وذكر التقرير أنه من خلال "تعزيز وجود القطاع العام في هذه المناطق، ولا سيما عبر نقل وتوسيع نطاق مقار الهيئات، سيجعل التزام الحكومة والولايات بمستقبل هذه المناطق ملموسا".

وكانت اللجنة اتفقت على صيغة هذا التقرير في ساعة مبكرة صباح أمس، ووافقت اللجنة في التقرير على توقف ألمانيا عن حرق الفحم من أجل توليد الطاقة بحلول نهاية عام 2038.

والتقت لجنة الفحم في برلين لمدة 21 ساعة، بداية من صباح الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وضع موعد للتخلص التدريجي من الطاقة المولدة باستخدام الفحم إضافة إلى قضايا تعويض شركات الطاقة.

وتختص اللجنة فقط بوضع اقتراحات، في حين أن التنفيذ سيكون مسؤولية حكومات الولايات الألمانية بشكل فردي والحكومة الاتحادية في برلين.

ويتم توليد أكثر من ثلث الطاقة الكهربائية في ألمانيا باستخدام الفحم البني والحجري، ويحتاج أكبر اقتصاد أوروبي إلى التخلي عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة إذا أراد الوفاء بالتزاماته الدولية للحد من ظاهرة التغير المناخي، لكن هذا التحول يمثل مشكلة بالنسبة للولايات التي تعتمد منذ وقت طويل على قطاع الفحم لتوفير الوظائف والدخل لخزانتها.