سيناريو قاتم للاقتصاد الفنزويلي بعد العقوبات النفطية

يشكل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلي (ثلث الصادرات النفطية الفنزويلية تذهب إلى الولايات المتحدة أي أكثر من نصف مليون برميل نفط يوميا خلال عام 2018) ضربة شديدة إلى الاقتصاد الفنزويلي الذي يواجه سيناريوهات قاتمة قد تزعزع شبكة الحماية القائمة حاليا حول الرئيس نيكولاس مادورو المهدد بالعزل، بحسب ما يعتبره مركز "كابيتال إيكونوميكس".

وبحسب "الفرنسية"، تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا التي تعد أكبر بلد مصدر للنفط في أمريكا اللاتينية بعد إعلان الزعيم المعارض خوان جوايدو نفسه رئيسا، وبات مستقبل هذا البلد مرتبطا بشكل أساسي بموقف الجيش في الداخل، والولايات المتحدة في الخارج.

وفي بلاد تعاني انهيارا اقتصاديا فعليا، مع نسبة تضخم قد تصل إلى عشرة ملايين في المائة خلال العام الحالي، اعتبر رئيس البرلمان جوايدو أن هناك فراغا في السلطة، فأعلن تسلمه الرئاسة بالوكالة خلفا للرئيس نيكولاس مادورو.

إلا أن الأخير رفض بشدة هذا القرار، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي يتهمها بتحريك الأمور في بلاده عبر المعارضة.

وتتهم الولايات المتحدة عددا كبيرا من كبار العسكريين والمسؤولين الفنزويليين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات.

وكان أعيد انتخاب الاشتراكي مادورو حتى عام 2025 في انتخابات قاطعتها المعارضة، وشكك الاتحاد الأوروبي بنتائجها مع عديد من دول أمريكا اللاتينية.

وقال بول هير المحلل من جامعة بوسطن، إن مادورو قد يسعى للحصول على دعم مادي من دول حليفة مثل الصين وروسيا وإيران "الموحدة بمواجهة الولايات المتحدة أكثر مما هي موحدة في تعاطفها مع مادورو".

وتسلم كراكاس الصين نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا لسداد دين بقيمة 20 مليار دولار، كما تفيد مصادر عدة أن فنزويلا مدينة لروسيا بنحو 10.5 مليارات دولار.

وأضاف بول هير "قد تحاول الصين وروسيا إنقاذ النظام عبر دفعه لإجراء إصلاحات اقتصادية جدية وإعادة هيكلة القطاع النفطي"، لكن الاحتمال الآخر القائم أيضا هو مطالبة الدول الدائنة برحيل مادورو واستبداله بزعيم مقبول سياسيا في شكل أكبر.

فنزويلا الواقعة على بحر الكاريبي وتبلغ مساحتها 916 ألفا و445 كيلو مترا مربعا تعد واحدة من دولتين في أمريكا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إذ تملك احتياطات مثبتة تبلغ 302.25 مليار برميل هي الأكبر في العالم.

وتراجع إنتاج النفط في البلاد بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، وبحسب "أوبك"، فإن إنتاج البلاد الذي بلغ 1.13 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر)، يعد الأدنى منذ ثلاثة عقود.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014، وهي تعتمد في 96 في المائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل نتيجة نقص الغذاء والأدوية، في خطوة سببت توترات مع الدول المجاورة.

ويعيش ثلاثة ملايين فنزويلي خارج البلاد، وغادر 2.3 ملايين شخص منهم على الأقل منذ عام 2015 وفق الأمم المتحدة، وسيصعد هذا الرقم إلى 5.3 ملايين شخص في عام 2019.

وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا بنسبة 8 في المائة في 2019، مقابل 18 في المائة في 2018.