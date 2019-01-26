"الأوشحة الحمراء" تنضم إلى "السترات الصفراء" في مواجهة سياسات ماكرون الاقتصادية

تظاهر محتجو "السترات الصفراء" اليوم في يوم جديد من أيام التعبئة في فرنسا رغم الانقسامات التي ظهرت بينهم أخيرا، مبدين تصميما على مواجهة إيمانويل ماكرون الذي تحسنت شعبيته بعد عشرة أيام على بدء نقاش وطني واسع بهدف معالجة هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

واللافت في احتجاجات الفرنسيين على الأوضاع الاقتصادية انضمام ناشطي "الأوشحة الحمراء" إلى الحركة الاحتجاجية على سياسات ماكرون، وغداة السبت الـ 11، يتظاهر "غدا الأحد هؤلاء الناشطون في إطار "مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات" من أجل إسماع صوت "الأغلبية الصامتة" والدفاع عن "الديمقراطية والمؤسسات".

وبحسب "الفرنسية"، يتمثل التحدي بالنسبة للمحتجين الذين تستمر تجمعاتهم ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة كل سبت منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أن يظلوا قادرين على استقطاب الشارع الفرنسي.

واعتبر جيلبار كلارو (42 عاما) الآتي من الضاحية الباريسية أن "هناك نواة صلبة لا تزال مستعدة للكفاح" لكن "الحركة لا ترتدي طابعا سياسيا"، لذلك يراهن المحتجون على خطط جديدة.

وفي باريس جاءت تظاهرات الأمس موزعة على أربعة تجمعات، توجه ثلاثة منها إلى الباستيل بوسط العاصمة، فيما تجمع عدة مئات من "السترات الصفراء بالشانزليزيه حيث قطعت حركة المرور، ونزلوا إلى الجادة باتجاه الباستيل مرورا بالجمعية الوطنية.

وذكر ماتيو ستيرنا (نجار-36 عاما) القادم من الشمال للمشاركة في التظاهرة أن "النقاش الكبير ليس سوى مهزلة كبيرة، هناك انطباع بأنه تم انتقاء المشاركين فيه".

وفي تظاهرة أخرى من نحو 500 محتج شرق باريس، انتقد إريك درويه النقاش الحكومي، معتبرا أن الحكومة تسعى "لكسب الوقت".

ونظمت تجمعات أخرى خارج باريس، ففي ستراسبورج (شرق) تجمع ما بين 200 و300 متظاهر أمام البرلمان الأوروبي قبل التوجه إلى وسط المدينة.

وقال فلانتين ويمر وهو ميكانيكي متقاعد من مدينة مجاورة إن "الحركة بدأت تنحسر" مؤكدا "عدم موافقته البتة" على تقديم لائحة للانتخابات الأوروبية.

وفي مونبيلييه (جنوب) تجمع 100 محتج وسط المدينة و50 عند تقاطع طرق يحتلونه منذ بداية التحرك.

وفي النورماندي (غرب) تجمع محتجون صباحا.

وفي باريس شارك المحتجون لاحقا في "ليلة صفراء" امتدت طوال الليل في ساحة الجمهورية، حيث جرت تجمعات لمواطنين تحت شعار "وقوفا في الليل" في 2016.

ولأول مرة وبقرار من وزير الداخلية كريستوف كاستنير ستكون قوات الأمن مجهزة، إضافة إلى بنادق "الرصاص الدفاعي" المثيرة للجدل، بكاميرات من أجل مزيد من "الشفافية" في استخدام هذا السلاح غير المميت، الذي قال محتجون إنه خلف إصابات خطيرة في صفوف بعضهم.