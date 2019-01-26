قصة الرجل الذي تجلب فكرته لشركة "ديزني" 3 مليارات دولار سنويا

كان أندي موني يقف في صف مُنتظراً دوره لدخول حلبة للتزلج على الجليد في مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية، عندما واتته لحظة إلهام بفكرة، لا يزال تنفيذها يُدِرُ على شركة "ديزني" العملاقة لخدمات الترفيه ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنوياً. تتحدث بي بي سي إلى أندي موني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيندر" الأمريكية المتخصصة في تصنيع آلات الغيتار، والذي كان من قبل مديراً تنفيذياً كبيراً في شركتيْ "نايكي" و"ديزني". حدث ذلك في عام 2000، في أعقاب اختيار موني رئيساً لقسم المنتجات الاستهلاكية في شركة "ديزني". في تلك الفترة، كان هذا الرجل يعمل بجد ليصل إلى المستوى المطلوب في كل مجالات عمله في "ديزني"، التي انضم إليها بعد 20 عاماً قضاها مع شركة "نايكي". وشملت هذه الجهود التوجه لمشاهدة أحد عروض "ديزني على الجليد"، التي يُصوّر فيها متزلجون شخصيات من عالم ديزني. وبينما كان يقف في الصف انتظاراً لدخول مكان العرض، لاحظ الرجل أن الكثير من الفتيات الصغيرات الواقفات معه وأمهاتهن كذلك يرتدين أزياءً من تلك التي تجعلهن يُشبهن الأميرات، وذلك حتى يَبدون كبطلات "ديزني"، من أمثال "سنووايت" و"سندريلا" و"أورورا" بطلة قصة "سليبينغ بيوتي" (الجمال النائم). في ذلك الوقت، لم تكن "ديزني" تُصنّع مثل هذه الأزياء أو تبيعها، وهو ما جعل موني - الذي يبلغ من العمر الآن 63 عاماً - يدرك أن الشركة تهدر بذلك فرصة الاستفادة من حيلة تسويقية مُربحة على نحوٍ لا يصدق. ويتذكر الرجل تلك اللحظات بالقول "كنت أقف في الصف مع الأمهات وبناتهن، وكلهن يرتدين - من قمة الرأس حتى أخمص القدم - ثياباً تبدو عليها الفخامة، صنعنها في المنزل وتجعلهن يبدون كالأميرات". ويواصل موني تذكره لما حدث وقتذاك قائلاً "سألت بضعاً من الأمهات `إذا أنتجت ديزني فساتين مثل هذه ووضعت عليها علامتها التجارية هل ستُقدِمن على شرائها؟` وكلهن أجبن بالقول إنهن سيشترين الكثير منها في هذه الحالة". ويستطرد بالقول "لذا هرعت عائداً إلى مدينة بوربانك (حيث مقر ديزني في ولاية لوس أنجليس) وأطلقنا خط إنتاج سلسلة (فساتين) أميرات ديزني بسرعة كبيرة". ولم يكتف موني وفريقه بإنتاج فساتين تعتمد في تصميماتها على تلك الثياب التي ترتديها الشخصيات النسائية الأكثر شهرة في عالم ديزني، بل شرعوا في إنتاج كل شيء يَمُتُ بصلةٍ لعالم هذه الشخصيات، من كتبٍ ودمى ومجلاتٍ وألعاب كمبيوتر وأردية نوم وأوعية تُوضع فيها وجبات الغذاء الخاصة بتلك الشخصيات. كما أبرم الفريق علاقات شراكة وتعاون في هذا الشأن مع بعض الشركات المُنتجة للأغذية. كانت الفكرة وراء ذلك، الشروع في بيع كل ما يمكن أن يروق شراؤه للجمهور المُحب للشخصيات النسائية الموجودة في عالم ديزني، سواء كان المشترون صغاراً في السن أم كباراً، عبر تقديم منتجاتٍ تخص إحدى هذه الشخصيات أو جميعها. ويقول موني "بحلول نهاية عام 2001، بلغ حجم مبيعات مختلف خطوط الإنتاج الخاصة بالمتعلقات المرتبطة بأميرات ديزني ما يصل إلى 300 مليون دولار. أما الآن فيفوق هذا الحجم ستة مليارات دولار سنوياً".