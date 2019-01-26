ألمانيا تتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2038

وافقت لجنة حكومية على توقف ألمانيا عن حرق الفحم لتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2038.

والتقت لجنة الفحم في برلين لمدة 21 ساعة اعتبارا من صباح أمس من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وضع موعد للتخلص التدريجي من الطاقة المولدة باستخدام الفحم بالإضافة إلى قضايا تعويض شركات الطاقة.

وتختص اللجنة فقط بوضع اقتراحات، في حين أن التنفيذ سيكون مسؤولية حكومات الولايات الألمانية بشكل فردي والحكومة الاتحادية في برلين.

وتحرص ألمانيا على التوقف عن استخدام الفحم من أجل الوفاء بالأهداف البيئية. كما تعتزم الدولة الصناعية ورابع أكبر اقتصاد في العالم التخلص من الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022 .