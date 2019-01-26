تجمد 10 أشخاص حتى الموت في الشوارع الألمانية

قالت جماعة معنية بالدفاع عن المشردين اليوم إن ما لا يقل عن 10 أشخاص مشردين تجمدوا حتى الموت في الشوارع الألمانية حتى الآن خلال فصل الشتاء الحالي.

وقالت فيرينا رينكه، مديرة المجموعة إنه تم تسجيل الوفيات في هامبورج وكولونيا ودوسلدورف وبرلين.

وتم تسجيل حالتي وفاة في أعقاب الليالي شديدة البرودة في العاصمة برلين في الأيام الأخيرة، حيث توفي رجل بينما كان يجلس على مقعد في إحدى الحدائق بينما عثر على الآخر في حوض استحمام عام مهجور.

وتسعى المجموعة لتسجيل الأشخاص الذين يتجمدون حتى الموت منذ تسعينيات القرن الماضي في غياب احصاءات رسمية.