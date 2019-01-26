هذا غَيْضٌ من فَيْض

هذا القول تعبير اصطلاحي والمراد هذا قليل من كثير، والأصل كما في المعاجم اللغوية أنَّ "غَيْض" مصدر "غاضَ" وهو القِلَّة والنقصان و"فَيض" مصدر "فاضَ" وهو الكثير الغزير، ثم صار قولهم: "هذا غَيْض من فيض" تعبيرا اصطلاحيا جرى مجرى المثل، وشاع استعماله في مقامات متنوعة فهو يقال للكريم الذي ينفق قليلا من كثير وللمتحدث الذي يريد الاختصار بدلا من الإطالة... إلخ.
فهو إذنْ يقال عَمَّنْ يسمح بأقَلَّ مِمَّا كثُرَ.
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