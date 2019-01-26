عقد مبولحي المجدد.. غير قابل للكسر

أكدت المصادر، أن خطوة إدارة نادي الاتفاق بتجديد عقد الحارس الجزائري، حتى عام 2022، فرضها عقده الأول الذي حوى شرطا جزائيا بمقدور بقية الأندية كسره بسهولة، وبالتالي حرصوا على ربطه بفارس الدهناء، لفترة أطول.

ومددت إدارة الاتفاق، أمس عقد مبولحي حتى عام 2022، دون الإفصاح عن القيمة المالية، في الوقت الذي لم يحتو فيه العقد الجديد شرطا جزائيا سواء للاعب أو للنادي.

من جانبه، بين خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، أن مبولحي، أصبح جزءا لا يتجزأ من "فارس الدهناء"، وقال "تقريبا يعد من أهم اللاعبين في الفريق، مفاوضاتنا معه على تمديد عقده كانت مرنة، وسهلة في ظل رغبته في الاستمرار معنا".

من جهته، قال مبولحي، لـ"الاقتصادية": بشكل عميق، أنا مؤمن بجدوى مشروع الاتفاق، هذا السبب يظل كافيا لخطوة التجديد، الجميع لديهم الرغبة في إعادة فارس الدهناء، إلى البطولات، متفائلون بالمجموعة هذا الموسم، نعمل على تحقيق مركز متقدم في الدوري، مع المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن الفريق يعتمد على شباب في مقتبل العمر".

وعن استحواذه على مركز الحراسة في معظم المباريات، وتأثير ذلك في البقية، قال "بالعكس ليس هناك أي تأثير، حراسة الاتفاق مميزة حتى لو لم أكن معهم، الجميع يجتهد في التدريبات، أثق بزملائي الحراس: عبدالله الصالح، ومحمد الحايطي، وعبدالله البحري، كلهم مميزون، وعلى درجة عالية من الجودة، لا خوف على عرين الاتفاق".

من جهة أخرى، رفضت إدارة الدبل، طلب نظيرتها في الاتحاد، طلب التعاقد مع المهاجم هزاع الهزاع، وقالت في ردها عليها "الهزاع، يمثل قيمة كبيرة للاتفاق، ولا يمكن التخلي عنه، كالمهاجم الدولي فهد المولد في الاتحاد، الذي لا يمكن أن تتخلى عنه إدارة لؤي ناظر".