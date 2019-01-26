1.47 مليون طن واردات السعودية من السكر في 2018 .. قيمتها 1.9 مليار ريال

بلغت واردات السعودية من السكر خلال العام الماضي نحو 1.47 مليون طن، بقيمة تقدر بـ 1.9 مليار ريال.

وتراجعت كميات السكر الواردة خلال 2018، بنحو 5 في المائة، مقارنة بواردات 2017 البالغة نحو 1.56 مليون طن.

في حين انخفضت قيمة الواردات العام الماضي بنحو 24 في المائة، مقارنة بـ 2.5 مليار ريال قيمة الواردات في 2017.

وقال لـ "الاقتصادية" عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن أهم الدول التي تم الاستيراد منها، هي البرازيل والإمارات والهند وفرنسا وباكستان وبولندا (بولونيا) وهولندا ومصر وألمانيا والمملكة المتحدة.

يشار إلى أن محاصيل قصب السكر في جنوب شرقي آسيا ارتفعت إلى مستويات تاريخية لم تبلغها من قبل خلال العام الماضي، حيث عرفت كل من الهند وتايوان - البلدين الأكثر إنتاجا في هذا المجال - شروطا مناخية مثالية حتى تنبت هذه الزراعة وتنمو بقوة.

وبالتالي ظهرت نتيجة المحاصيل القياسية لتؤثر في الأسواق، فإذا بالعالم يشهد مخزونا قياسيا من السكر.

وفي الاتحاد الأوروبي، ومع نهاية نظام الحصص، ترتفع المحاصيل أيضا لتسهم بدورها في فائض إنتاج عالمي انعكس على الأسعار. وخلال العام الماضي أعاد المحللون النظر بتوقعاتهم السابقة باتجاه زيادة أرقام الفائض لتبلغ أحد أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.

ويؤكد التقرير أن المخزون المتراكم يصعد بقوة، ففي الهند وحدها يتضاعف ذلك المخزون، والنتيجة هي أن الأسعار التي هي في منحنى هابط منذ أكتوبر 2016 ستبقى كذلك حتى 2019.

وفي نيويورك، هبط سعر السكر الخام - الذي يعد مرجعا عالميا - بنسبة 30 في المائة خلال 2018. ولم تشهد أي مادة أولية كبيرة هذا الأداء السعري الهابط. وبين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين كان سعر تداول الرطل نحو 11.91 سنتا، أي أدنى بنسبة 21 في المائة قياسا بسعره قبل سنة.