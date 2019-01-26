مصارف اليورو تخفض ديونا متعثرة بـ 30 مليار يورو في 3 أشهر

خفضت المصارف الكبرى في منطقة اليورو قروضا لم تُسدد بنحو 30 مليار يورو (33.97 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر)، في مؤشر جديد على أن الضغوط التي يمارسها البنك المركزي الأوروبي على المصارف كي تنقي ميزانياتها تؤتي ثمارها.

وبحسب "رويترز"، يريد البنك المركزي الأوروبي أن تبيع المصارف الديون المتعثرة، التي ورثتها من الركود الماضي، أو تجنب لها مخصصات حتى يكون بمقدورها التركيز على تقديم ائتمان جديد وأن تكون مستعدة على نحو أفضل للتصدي لأي تراجع جديد.

وتُظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن القروض والسلف المتعثرة التي تحوزها مصارف منطقة اليورو الكبرى، البالغ عددها 107 مصارف، انخفضت إلى 627.7 مليار يورو، أو ما يعادل 4.17 في المائة من الإجمالي، في الربع الثالث من العام الماضي.

ويمثل ذلك انخفاضا من 657.15 مليار يورو، أو 4.40 في المائة من الإجمالي، في نهاية الربع الثاني.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا، محافظا على خيار زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تباطؤ في نصف عقد.

وقال المركزي الأوروبي بعد أن أنهي برنامجا مهما لشراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار) قبل أسابيع، إنه ما زال يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة "حتى" الصيف، متمسكا بتوقعاته القائمة منذ فترة طويلة على الرغم من أن الأسواق تتوقع حاليا أن تكون تلك الخطوة في وقت لاحق.

لكن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي ربما يقر لاحقا بحدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، ما سيثير احتمال تأجيل أي تطبيع آخر للسياسة النقدية وبما قد يشير إلى أن الخطوة القادمة للبنك ربما تتمثل في تيسير السياسة النقدية أكثر من تشديدها.