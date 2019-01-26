فنزويلا.. أزمة خانقة تضرب أكبر مصدّر للخام في أمريكا اللاتينية

رغم أن فنزويلا التي أعلن رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو الأربعاء نفسه رئيسا مؤقتا لها خلال تظاهرة ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو، تعد أول بلد مصدر للنفط في أمريكا اللاتينية إلا أنها تشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

وبحسب "الفرنسية"، أطلق هوجو تشافيز الذي انتخب رئيسا في 1999 "ثورة بوليفارية" تحمل اسم بطل الاستقلال سيمون بوليفار.

وقد بنى تشافيز شعبيته على عدد من البرامج الاجتماعية في بلد يشهد تفاوتا اجتماعيا كبيرا واتبع أسلوب حكم بين اليساري والعسكري، وانتخب لولاية ثالثة في 2012 إلا أنه توفي في السنة التالية بالسرطان.

وتولى نائبه نيكولاس مادورو الحكم خلفا له، حيث فقد شعبيته بسرعة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة أدت إلى تظاهرات عنيفة في 2014 سقط خلالها 43 قتيلاً.

فنزويلا الواقعة على بحر الكاريبي وتبلغ مساحتها 916 ألفا و445 كيلو مترا مربعا تعد واحدة من دولتين في أمريكا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إذ تملك احتياطات مثبتة تبلغ 302.25 مليار برميل هي الأكبر في العالم.

وتراجع إنتاج النفط في البلاد بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، وبحسب "أوبك"، فإن إنتاج البلاد الذي بلغ 1.13 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر)، يعد الأدنى منذ ثلاثة عقود.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014، وهي تعتمد في 96 في المائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل نتيجة نقص الغذاء والأدوية، في خطوة سببت توترات مع الدول المجاورة.

ويعيش ثلاثة ملايين فنزويلي خارج البلاد، وغادر 2.3 مليون شخص منهم على الأقل منذ عام 2015 وفق الأمم المتحدة، وسيصعد هذا الرقم إلى 5.3 مليون شخص في عام 2019.

وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا بنسبة 8 في المائة في 2019، مقابل 18 في المائة في 2018.

وبمواجهة تضخم قد يبلع 10 ملايين في المائة هذا العام، رفع مادورو في منتصف كانون الثاني (يناير) الحد الأدنى للأجور بأربعة أضعاف ليصل إلى 18 ألف بوليفار (20 دولارا)، أي ما يساوي ثمن كيلو جرامين من اللحم.

وفي آب (أغسطس)، أطلق مادورو خطة تحفيز للاقتصاد، خفضت قيمة البوليفار بنسبة 96 في المائة.

ويرى مادورو أن الأزمة وقعت بسبب "حرب اقتصادية" يقودها اليمين والولايات المتحدة للإطاحة به، علماً بأن واشنطن قد فرضت سلسلة من العقوبات على فنزويلا.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أعلنت وكالات عدة للتصنيف الائتماني أن فنزويلا والشركة الوطنية النفطية في حالة عجز جزئي عن تسديد مستحقات.

أما معدل الفقر، الذي كانت مكافحته محور معركة "الثورة البوليفارية"، فيبلغ 87 في المائة، حسب تحقيق أجرته الجامعات الكبرى في البلاد.

كما تعاني البلاد من أعمال عنف مزمنة؛ إذ بلغ معدل جرائم القتل 81.4 لكل 100 ألف نسمة في 2018، وفقا لمنظمة "المرصد الفنزويلي للعنف" غير الحكومية.