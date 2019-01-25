ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي حتى منتصف فبراير





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 شباط (فبراير) المقبل.

وبحسب "رويترز"، قال ترمب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".

وأشار ترمب إلى أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أنهم قد يضطرون إلى وقف عمليات التشغيل في الأسبوع الثاني من شباط (فبراير) حال استمرار الإغلاق الحكومي.

وفي حال تنفيذ الإغلاق، فإن ذلك قد يعني تأخيرا كبيرا في مراجعة عشرات الآلاف من الطلبات على اختراعات الأشياء مثل معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والعلاجات الطبية الحديثة المتطورة.

وفي الوقت الحالي، يستغرق الأمر نحو 15 شهرا قبل أن يتلقى مقدم طلب البراءة استجابة أولية من أحد الفاحصين، وفي العام المالي 2018 تم تقديم أكثر من 640 ألف طلب براءة اختراع.

واستأنف أمس زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي المفاوضات للخروج من "الإغلاق" الجزئي للإدارات الفيدرالية، بضوء أخضر من البيت الأبيض الذي بات يؤيد قانون ميزانية مؤقتا شرط أن يتضمن مبلغا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبحسب "الفرنسية"، شهد الكونجرس الأمريكي معركة سياسية بين الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين بحثا عن حل لشلل أصاب ربع الإدارات الفيدرالية.

لكن وبعيد التصويت بدأت ترتسم الخطوط العريضة لاتفاق يمكن أن يضع حدا لأزمة متفاقمة بعد أن اجتمع زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ لبحث اقتراح بتمويل الإدارات الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع إفساحا في المجال أمام المفاوضات حول الأمن الحدودي.

ولدى سؤاله عن تأييده للخطة التي بحثها ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين في المجلس، لم يكن رد ترمب حاسما، لكنه لا يزال مصرا على تمويل الجدار الحدودي.

وقال الرئيس الأمريكي "إذا توصلا لاتفاق معقول، سأؤيده، يجب أن يكون لدينا جدار في هذا البلد".

إلا أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية ترى أن أي اتفاق ينص على دفعة أولى للجدار الذي يريده ترمب لن يمر.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بيلوسي قولها: "آمل ألا يعني هذا الأمر تخصيص دفعة أولى كبيرة للجدار، لا أدري ما إذا كان يعلم عما يتحدث".

وأيد ترمب اقتراحا كان سيضمن إنهاء الإغلاق الجزئي للإدارات الأمريكية وتمويل بناء الجدار، فيما قدم الديمقراطيون اقتراحا كان سيعيد فتح الإدارات الأمريكية حتى الثامن من شباط (فبراير) من دون تمويل الجدار لكنه يفسح في المجال أمام إجراء مفاوضات حول الأمن الحدودي.

وفشل الاقتراحان في جمع 60 صوتا مؤيدا في المجلس المؤلف من 100 عضو، وهي العتبة المؤهلة لتصويت نهائي على الاقتراح.

وكان ترمب اضطر لإرجاء خطابه عن حال الاتحاد إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي بعد أن أبلغته بيلوسي بتعذر إلقائه خطابه السنوي في قاعة مجلس النواب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.

ورغم رضوخه في مسألة الخطاب، بقي ترمب مصرا على طلبه رصد مبلغ 5.7 مليار دولار ضمن الميزانية لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وقبيل التصويت في المجلس كتب ترمب على تويتر متوجها إلى بيلوسي: "لن نرضخ".

ودخل الإغلاق الحكومي أمس يومه الـ35 مصيبا نحو ربع الوكالات الفيدرالية، وطاول ضرره ملايين الأمريكيين، ووضع نحو 800 ألف موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة أو أجبروا على العمل دون أجر.

ومع تزايد التوتر في واشنطن، يبحث المشرعون الأمريكيون من مختلف الأطياف السياسية عن مخرج لإغلاق حكومي هو الأطول الذي يصيب إدارات فيدرالية في الولايات المتحدة.

وحذر السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي "لا أعلم ما سيحصل، لا أحد يعلم"، ومن جانبه، صرح السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو على اتصال دائم بترمب، أنه بحث مع الرئيس الاقتراح الجديد الذي يضمن تمويلا للإدارات الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع.

ومهلة الأسابيع الثلاثة يمكن أن تسمح للجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل إلى اتفاق أوسع، سيكون الرئيس الجمهوري الذي يملك حق تعطيله، مستعدا لتوقيعه، كما قال جراهام، الذي شدد على أنه يجب على كل طرف أن يبدي قبل ذلك "حسن النية".