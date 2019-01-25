إنتاج الصلب الخام العالمي يقفز 4.6 % في 2018

أظهرت بيانات من اتحاد الصلب العالمي اليوم الجمعة أن إنتاج الصلب الخام العالمي قفز 4.6 بالمئة إلى 1808.6 مليون طن في 2018 في حين زاد الإنتاج في الصين أكبر مصنع للصلب في العالم 6.6 بالمئة.

وقال الاتحاد الذي يسهم أعضاؤه بنحو 85 بالمئة من الإنتاج العالمي إن الصين، التي تنتج نصف الصلب العالمي، أنتجت 928.3 مليون طن العام الماضي مقارنة مع 870.9 مليون طن في 2017.

وسجلت جميع المناطق الأخرى نموا في الإنتاج عدا الاتحاد الأوروبي الذي تراجع إنتاجه 0.3 بالمئة إلى 168.1 مليون طن. وتعتبر صناعة الصلب، البالغ حجمها زهاء 900 مليار دولار سنويا، مؤشرا على قوة الاقتصاد.

وزاد إنتاج الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، 4.9 بالمئة إلى 106.5 مليون طن في حين انخفض إنتاج اليابان، ثالث أكبر منتج، 0.3 بالمئة إلى 104.3 مليون طن.

وفي الولايات المتحدة، رابع أكبر منتج، زاد الإنتاج 6.2 بالمئة إلى 86.7 مليون طن وسط نمو اقتصادي قوي ومع فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب.

