العثور في لندن على رفات فليندرز مستكشف سواحل استراليا

تم العثور على رفات المستكشف ، ماثيو فليندرز وهو أول أوروبي يبحر حول سواحل استراليا، خلال عملية حفر في ارض لدفن الموتى في لندن، من المقرر أن يتم تخصيصها لإنشاء خط سكك حديدية للقطارات السريعة.

وعثر علماء الآثار على الرفات، المفقودة منذ أكثر من 170 عاما بين 40 ألف شخص مدفونين في مقبرة "سانت جيمس بريال جراوند آند جاردنز" بالقرب من محطة "يوستون" في لندن.

ويرجع الفضل إليه في أنه قاد رحلة حول سواحل استراليا وصنفها كقارة بعد أن أبحر حولها كقائد للسفينة "إتش.إم.إس انفستيجيتور" في عام 1802 .

وتم دفنه في مقبرة بوسط لندن في عام 1814، لكن تم إزالة شاهد القبر خلال عملية توسيع لمحطة "يوستون" في ثمانينيات القرن الماضي وأُعتقد أن رفاته قد فقدت.

وتُسمى بلدة استرالية وإحدى محطات السكك الحديدية الرئيسية في ملبورن وإحدى الجامعات جنوب استراليا جميعا على اسم فليندرز.