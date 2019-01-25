الاتحاد للطيران تعين ألفاريز آند مارسال لفحص جت ايروايز سعيا لإنقاذ الناقلة

قالت ثلاثة مصادر إن الاتحاد للطيران عينت ألفاريز آند مارسال لإجراء الفحص النافي للجهالة لجت ايروايز، حيث تدرس الشركة تقديم إنقاذ مالي للناقلة الهندية التي تعاني من عجز في السيولة.

وقال أحد المصادر إن مسؤولين تنفيذيين من ألفاريز آند مارسال متواجدون بمكاتب جت ايروايز في مومباي، ويفحصون عمليات الناقلة وسجلاتها المالية ووضعها المالي.

وأحجمت متحدثة باسم الاتحاد عن التعليق. ولم ترد ألفاريز آند مارسال وجت ايروايز على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني طلباً للتعقيب.