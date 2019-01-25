"هيونداي" تعتزم خفض حجم العمالة في الصين بعد هبوط المبيعات

ذكرت هيونداي موتور إن مشروعها الصيني المشترك يقبل التقاعد الطوعي ويراجع "خطط تحسين الأداء" في مصانعها بعد هبوط مبيعات السيارات في السوق المهمة.

وشهدت الصين أول انكماش في مبيعات السيارات خلال أكثر من عقدين العام الماضي.

واضطرت شركات عديدة متخصصة في صناعة السيارات مثل نيسان إلى خفض الإنتاج في البلاد أو وقفه، كما كان الحال مع سوزوكي موتور، في ظل الآفاق القاتمة مع تباطؤ اقتصاد الصين.

وهبطت مبيعات هيونداي الصين 23 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وسط غياب للطرز الجذابة ومنافسة قوية من شركات السيارات الصينية والعالمية.

وظلت مبيعات الصين مستقرة تقريبا خلال العام عند نحو 790 ألف سيارة في الصين مقارنة مع العام السابق. وتقابل هذا طاقة إنتاجية تصل إلى 1.65 مليون سيارة.

