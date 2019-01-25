تراجع أرباح "تيليا" السويدية للاتصالات بنسبة 52.7 % في الربع الأخير

أعلنت شركة "تيليا" السويدية للاتصالات تراجع أرباحها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر52 % ، إلى 83ر1 مليار كرون سويدي من العمليات المستمرة، مقابل 87ر3 مليار كرون في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.42 كرون، بالمقارنة بـ 0.88 كرونر في الربع الأخير من عام .2017 كما انخفضت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب وإهلاك الدين، بنسبة 5.5 بالعملة المحلية دون حساب عمليات الاستحواذ والتخلص من أصول. أما بالعملة المستخدمة في عرض البيانات المالية للشركة، فقد ارتفعت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب وإهلاك الدين بنسبة 3.3 % لتصل إلى 6.73 مليار كرون.

وانخفض صافي المبيعات بالعملات المحلية في الربع الأخير قبل عمليات الاستحواذ والتخلص من أصول، بنسبة 2.9 %. أما بالعملة التي يتم بها عرض البيانات، فقد ارتفع صافي المبيعات بنسبة 4.9 % إلى 22.21 مليار كرون.

وبالنسبة إلى عام 2019 من المتوقع أن يصل التدفق المالي، بدون حساب التراخيص والرسوم المختلفة والأرباح من الشركات التابعة لتيليا، إلى ما بين 12 مليار كرون و12.5 مليار كرون.