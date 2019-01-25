المؤشر نيكي يقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع بدعم من أسهم شركات الرقائق

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الجمعة مع صعود أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق مقتفية أثر الأسهم الأمريكية النظيرة، في الوقت الذي يترقب فيه بعض المستثمرين أحداثا كبرى الأسبوع المقبل لتحديد الاتجاهات.

وزاد المؤشر نيكي القياسي واحدا بالمئة مسجلا 20773.56 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول. وربح المؤشر القياسي 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1566.10 نقطة.