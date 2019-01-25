الأسهم السعودية تحافظ على القيمة السوقية عند تريليوني ريال مع تلاشي ضغوط البيع

فقدت الأسهم السعودية 31 نقطة بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 8434 نقطة، وتراجعت قيمتها السوقية 11 مليار ريال، إلا أنها حافظت على مستويات تريليوني ريال كقيمة سوقية لها.

أشير في التقرير السابق، إلى أهمية تجاوز حاجز المقاومة الذي كان يبعد نقطتين عن مستوى إغلاق جلسة أمس الأول، حيث أغلقت عند 8466 نقطة بينما المقاومة 8468 نقطة، ولم تستطع السوق أن تزيد نقطتين خلال جلسة الأمس لتتراجع في ظل الضغوط البيعية المتوقعة، وجاء الضغط بشكل رئيس من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك".

من المهم العودة فوق حاجز المقاومة، لكي لا تتزايد الضغوط البيعية، وفقد المتعاملون شهية المخاطرة مع تراجع أداء السوق، وينهي موجة الارتفاع ويدخل في موجة جني أرباح.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8466 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8420 نقطة فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8434 نقطة فاقدا 31 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. وارتفعت قيم التداول 84 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 8 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. وتراجعت الصفقات 9 في المائة لتصل إلى 102 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.52 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.44 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 4.9 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 974 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 527 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 218 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.80 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال، وحل ثالثا "جاكو" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 11.20 ريال.

وتصدر المتراجعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 86.30 ريال، يليه "المتقدمة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 22.14 ريال. كان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 349 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 179 مليون ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بقيمة 168 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية