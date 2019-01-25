108 آلاف سعودي في "التدريب التقني" خلال 2018

بلغ عدد المقبولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العام الماضي 108922 متدربا ومتدربة في جميع برامج المؤسسة، مسجلة ارتفاعا بنحو 12.62 في المائة، مقارنة بنحو 96711 متدربا ومتدربة في 2017.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد نموذجا فاعلا في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، حيث تم ربطها مع مستهدفات المؤسسة في برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب، إلى 35 شراكة استراتيجية في عام 2020، مبينة أن عدد الشراكات الاستراتيجية بلغت 29 شراكة حتى الآن مع كبرى شركات القطاع الخاص.

وذكرت، أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، من خلال التركيز على عدة مجالات، تشمل تنمية رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل النوعيين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في كل كليات ومعاهد المؤسسة في المملكة التي تضم الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص والعام وإشراكهما في المناهج التدريبية من أجل تلبية متطلبات تلك القطاعات في التدريب النوعي.

كما تسعى لتأهيل وتمكين المرأة للمشاركة في سوق العمل من خلال التوسع في برامج المرأة وإيجاد تخصصات نوعية لها تمكنها من دخول سوق العمل، إضافة إلى تعزيز التمويل المستدام والمبتكر والإنفاق الفعال.