"أويل برايس": ضخامة الاحتياطيات وانخفاض التكلفة يعززان مكانة السعودية في إدارة أسواق الطاقة

قال تقرير لموقع "أويل برايس" الأمريكي الرائد في التحليلات الاقتصادية والسياسية، "إن تميز السعودية ومكانتها المتفردة في إدارة أسوق الطاقة العالمية، بصفتها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم يجيء انطلاقا من مكونين رئيسيين يساعدانها على الاستمرار في تلك المكانة المتفردة، هما توافر الاحتياطيات الضخمة، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن عديدا من المنظمات الاقتصادية الدولية بما فيها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تقدر أن إنتاج النفط الصخري الزيتي في أكبر منتج للنفط في العالم وهو الولايات المتحدة سيصل إلى ذروته في وقت ما أواخر عام 2020، ما يعيد إحياء الطلب على النفط الخام من دول "أوبك" وفى صدارتها السعودية.

وأضاف أن "زيادة إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة عزز الإمدادات العالمية على نحو يفوق التوقعات وأعاد حالة تخمة المعروض إلى الأسواق"، مشيرا إلى تطلع السعودية وروسيا من خلال قيادة التعاون الذي يجمع تحالف المنتجين المعروف تحت مسمى "أوبك+" إلى استنزاف هذه التخمة مرة أخرى بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج، لافتا إلى أن التقديرات الحالية ترجح بلوغ ذروتها أواخر عام 2020.

ونوه التقرير ببيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي الضيق حتى عام 2025، وبعدها يبدأ الإنتاج بالتدريج فى الانكماش، وذلك في ضوء التقدير الحالي للموارد القابلة للاسترداد.

إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن السعودية واثقة بأن الطلب النفطي سيستمر بقوة في السنوات المقبلة وأن الذروة التى يتحدث عنها كثيرون قد لا تكون فى الأمد القريب"، مشيرا إلى تأكيد مسؤولين أن قطاع البتروكيماويات سيقود الطلب على النفط حتى عام 2050.

وتوقع شتيهرير أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة نموا موازيا قويا، لكنها لن تكون بديلة عن النفط الخام، لافتا إلى أن ارتفاع الطلب سيفرض الاحتياج إلى كل موارد الطاقة سواء الأحفورية أو المتجددة، معتبرا قطاعا كبيرا من سكان العالم ما زال يعاني تفاقم مشكلة فقر الطاقة.

من جانبها، نوهت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، بحجم القدرات الإنتاجية السعودية الهائلة وصعوبة منافستها على مستوى التكلفة، إضافة إلى قدرتها على استيعاب المتغيرات، وحسن إدارة الأزمات الطارئة في السوق.

وأضافت لـ "الاقتصادية" أنه "على الرغم من أن الإنتاج السعودي هو الأقل تكلفة في العالم إلا أن المملكة ماضية بخطى ثابتة في خطة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال سياسات جديدة تقوم على التطور واستيعاب كل الموارد خاصة الطاقة المتجددة".

من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية "إن المنافسة بين إنتاج "أوبك" وخارجها سيتسع فى السنوات المقبلة"، مشيرا إلى تقديرات منظمة أوبك بأن الطلب على نفطها سيتراجع نسبيا حتى عام 2023، حيث يدور حول 31 مليون برميل يوميا، بينما يعاود الطلب النمو في السنوات اللاحقة بسبب انكماش إمدادات الدول من خارج "أوبك".

ونوه موريس بتوقعات "أوبك" ارتفاع الطلب على نفطها إلى 40 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مشيرا إلى أن ذلك يعكس استمرار الاعتماد على النفط كمكون رئيسي فى مزيج الطاقة العالمي، على الرغم من كل الطفرات المتوقعة في إمدادات موارد الطاقة الأخرى خاصة طاقتي الرياح والشمس.

ويؤكد موريس، أنه في المقابل، ستظل احتياجات المستهلكين خاصة في الاقتصاديات الناشئة معتمدة على الموارد الأحفورية رغم الضغوط الدولية لزيادة الالتزام بالعمل على مكافحة التغير المناخي.

إلى ذلك، هبطت أسعار النفط أمس بفعل استمرار المخاوف من أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي في كبح الطلب على الوقود وبعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 60.85 دولار للبرميل منخفضة 29 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة مقارنة بسعر التسوية السابقة.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.37 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا مقارنة بالإغلاق السابق.

وقال هيو فريم مدير المحفظة لدى "فريم فندز" في سيدني، "إن سوق الخام تركز حاليا على مخاوف النمو العالمي بشكل أساسي.. يبدو أنها تنظر إلى قراءات المخزونات باعتبارها عاملا ثانويا".

وأضاف فريم أن "خفض صندوق النقد الدولي توقعات 2019-2020 والتصريحات الواردة باستمرار من "دافوس" التي تؤكد أنهم يتوقعون تباطؤ النمو العالمي على مدى العامين المقبلين يفرض ضغوطا بيعية على النفط".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 بسبب ضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.

وتضررت المعنويات في سوق النفط أيضا بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد أن خفضت المصافي الإنتاج.

وأعلن معهد النفط الأمريكي زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير)، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 2.6 مليون برميل.