قضاء أمريكا يحسم معاناة المساهمين من "الاندماج" و"الاستحواذ"

صناع الصفقات شعروا بالضيق في عام 2015، عندما أنهت محاكم ديلاوير من الناحية العملية أعمال محامين غير منظمين، كانوا يقاضون كل صفقة استحواذ في الولاية التي كانت تتم فيها معظم عمليات الدمج أو الاستحواذ على الشركات الأمريكية.

على أن محامي المدعين من المساهمين أثبتوا أنهم مجموعة قادرة على التحمل والصمود، عبر المناورة وتغيير ميادين العراك، بنقلها من على صعيد الولايات "ولاية ديلاوير، بالذات" إلى المستوى الفيدرالي.

تلك الثلة من المحامين الماكرين سرعان ما نقلوا قضاياهم إلى المحاكم الفيدرالية. الآن وقد ارتفعت قضايا عمليات الاندماج والاستحواذ هناك في الأعوام الأخيرة، نشأ وضع يثير غضب الشركات البائعة التي لا يزال عليها التعامل مع المضايقات الناجمة عن قضايا وحالات ودعاوى، لطالما اعتقدت أنها قد تركتها وراءها في ولاية ديلاوير.

مع ذلك، فإن المحكمة العليا الأمريكية الآن على وشك النظر في قضية تنطوي على تحد فيدرالي لإحدى صفقات الدمج والاستحواذ، وهي عملية الاستحواذ على شركة أشباه الموصلات إيمولكس في عام 2015، من قِبل منافستها شركة أفاجو.

القرار من أعلى محكمة في الولايات المتحدة سيساعد على نحو ما في تحديد مدى تعاطف النظام القضائي تجاه المساهمين، الذين يشعرون بالغضب من كونهم قد تعرضوا للخداع في صناعة الصفقات، وكذلك إزاء المحامين الذين يترافعون بالنيابة عنهم لمصلحة قضاياهم.

الهدف من الدعوى القضائية لبعض المحامين ليست في الواقع الفوز بالقضية، بل بالأحرى قد تكون الحيلة هي إيجاد ما يكفي من الإزعاج عبر استهداف شركات ثرية، لفرض عملية تسوية تتقاضى فيها شركة المحاماة بضع مئات الآلاف من الدولارات كرسوم.

في المقابل، غالبا ما تتحرر الشركة من أي تقاض مستقبلي بشأن تلك الصفقة.

في مرحلة ما، كانت هناك تسع من أصل عشر صفقات دمج واستحواذ لشركات تم البت في الدعاوى ذات الصلة بها في ولاية ديلاوير، ما أوجد نموذج أعمال مربحا لكثير من شركات المحاماة.

على أن محاكم ولاية ديلاوير نادرا ما تقبل الآن النظر في تلك التسويات، وهو وضع عادة ما يجبر المحامين على قضاء مزيد من الوقت، في محاولة العثور على قضايا جوهرية يمكن أن يكون المساهمون قد تعرضوا فيها للغش، بشكل يتيح لهم متابعة الدعوى أو التربح من خلالها عبر حيل ملاحقة الشركات الثرية.

بالنسبة إلى المحامين غير الراغبين في بذل مزيد من الجهد، أصبحت المحاكم الفيدرالية ملاذا.

في هذه المحاكم، تزعم دعاوى المساهمين أن الشركات انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، من خلال نشر إفصاحات ناقصة بشأن الصفقات.

ووفقا لبيانات جمعتها شركة كورنرستون للأبحاث، فإن تقاضي الصفقات الفيدرالية من هذا القبيل ارتفع إلى صناعة نامية الآن، بمعدل يبلغ نحو الخمس مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2017.

في قضية شركة إيمولكس، يدعي أحد المساهمين أن الشركة فشلت في إدراج ملفات أوراق مالية توضّح الصفقة، بحيث إن تحليلا أعده المصرف الاستثماري الذي يتعامل معه، وهو بنك جولدمان ساكس، أظهر أن المبلغ الذي دفعته شركة أفاجو لسعر تداول شركة إيمولكس، كان أقل من المتوسط بالنسبة إلى صفقات مماثلة.

وهناك محكمة فيدرالية أدنى رفضت الشكوى. على أنه في نيسان (أبريل) الماضي، عمدت محكمة دائرة الاستئناف التاسعة إلى نقض ذلك الرفض وتثبيت الحكم.

في وقت سابق من هذا الشهر قررت المحكمة العليا الأمريكية النظر في القضية، بعد أن تعارض قرار الدائرة التاسعة مع قرار محكمة سابقة من فروع محاكم استئناف أخرى، في ولايات ومناطق مختلفة في الولايات المتحدة.

المبادئ القانونية التي على المحك معقدة. يقول قرار الدائرة التاسعة "إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى بحاجة إلى إثبات "الإهمال" فحسب، من قِبل شركة إيمولكس بفشلها في الإفصاح عن مزيد في سياق الإفصاح عن مبلغ صفقة البيع إلى الشركة المنافسة، على حساب مصالح وحقوق المساهمين".

معيار الإهمال المذكور الذي فرضته محاكم الاستئناف يتعارض مع معيار آخر أكثر تشددا حددته محكمة الاستئناف الأخرى يسمى بـ "العمد"، وهو الذي يتطلب من المساهمين أن يثبتوا أن الشركات كانت تدرك أنها كانت تخادعهم عبر التلاعب بملفاتها.

في شركة إيمولكس، لم تصل المعركة بعد إلى نقطة النظر في حقائق القضية. ما هو على المحك فعلا هو إلى متى يمكن أن تبقى مثل هذه القضايا حية؟ مقابل رفضها بشكل سريع.

كلما بقيت القضية حية أكثر، فإن الأرجح أن تقبل الشركة تسوية وتدفع لمحامي المدعين. التمسك بمعيار "الإهمال" السخي في الدائرة التاسعة، سيكون بنزلة هدية لأولئك المحامين.

حظيت قضية شركة إيمولكس باهتمام أكبر بعد تدخل غرفة التجارة الأمريكية، وهي مجموعة ضغط قوية لمصلحة الشركات.

وجادلت بأنه لا ينبغي أن يكون من الصعب أكثر على المساهمين إظهار المسؤولية الناجمة عن إفصاحات عمليات الدمج والاستحواذ، إلا أن القانون لم يهدف قط إلى السماح للمساهمين حتى بالحصول على الحق بالمقاضاة بشأن هذه الأمور.

وقالت "إنه ينبغي للمحكمة العليا أن يكون لها رأي قوي يصل إلى منع مثل هذه الدعاوى القضائية الخاصة، وترك مثل هذه الإجراءات للجنة الأوراق المالية والبورصات. من المقرر أن تصدر الحكم بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل".

الأكثر أهمية من ذلك، هو أن قضية شركة إيمولكس تنطوي على نوع معين من هيكلة عمليات الدمج والاستحواذ، وهو ما يُسمى بـ "عروض المناقصة"، حيث يبيع مساهمو الشركة المستهدفة مباشرة إلى الشركة المستحوِذة، دون انتظار تصويت المساهمين.

مع ذلك، لا تزال تلك الموجة الأخيرة في الجهود المستمرة التي تبذلها الشركات لكبح دعاوى المساهمين، تجلب الاستياء.

لقد حاولت شركات التكنولوجيا في الأعوام الأخيرة من خلال مواثيق وقوانين الشركات الداخلية إجبار المساهمين على رفع الدعاوى القضائية للمساهمين، في أماكن ملائمة للشركات التي تسعى إلى القضاء على مخاطر الدعاوى القضائية للمساهمين.

في الآونة الأخيرة تم إلغاء تلك الخطوات في محاكم ولاية ديلاوير، إلا أن الحاصل بات تسليطا للضوء على لعبة القط والفأر الجارية.

ما يخاطر بأن يصبح عرضة للضياع في كل هذا في الصراع المحموم بين المحامين الذين يبحثون عن رسوم سهلة، والشركات التي تهدف إلى تجنب أي إشراف عليها، هو السؤال الحاسم حول ما إذا كانت هناك فرصة لكشف أي صفقة ملوثة فعلا؟

تقول آن ليبتون، أستاذة قانون الشركات في جامعة تولين "لدينا نظام ضعيف جدا لفحص الصفقات من أجل إنصاف الجميع. هناك كثير من الدعاوى القضائية السيئة، ولا توجد طريقة فرز ذات مصداقية ومنصوص عليها لمعرفة أي منها هي الجيدة بالفعل".