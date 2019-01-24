استقرار الأسواق العالمية.. و"الأوروبية" تصعد بدعم قطاع التكنولوجيا

استقرت الأسهم العالمية في تداولات أمس، بينما صعدت الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التكنولوجيا بعد نتائج فاقت التوقعات حققتها " إس.تي ميكرو" لصناعة الرقائق، فيما استقرت الأمريكية بعد أخبار عن أن أمريكا والصين بعيدتان عن حل خلافهما التجاري، وأغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع طفيف متأثرا بانخفاض سهم "فاست للتجزئة" ذي الثقل على المؤشر.

ووفقا لـ "رويترز" فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على استقرار في بورصة وول ستريت، بعدما قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن أمريكا والصين بعيدتان كل البعد عن حل خلافهما التجاري، بينما ارتفع المؤشر ناسداك بدعم مكاسب أسهم شركات صناعة الرقائق.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 4.34 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 24579.96 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.14 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 2638.84 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 16.49 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 7042.25 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي تلقى فيه قطاع التكنولوجيا الدعم من نتائج فاقت التوقعات حققتها إس.تي ميكرو لصناعة الرقائق، في حين أثرت أسهم النفط سلبا في السوق.

وبحلول الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، وهي النسبة نفسها التي صعد بها المؤشر داكس الألماني، بينما تراجع فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.

وقفزت أسهم "إس.تي ميكروإلكترونيكس" لصناعة الرقائق 7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق هامش يفوق المستهدف قليلا في الربع الأخير من العام الماضي، وإن توقعت انخفاضا حادا في مبيعات الربع الأول من العام الحالي.

وصعد قطاع التكنولوجيا 1.4 في المائة مع شراء المستثمرين فيه مراهنين على إعلان شركات صناعة الرقائق عن أنباء جيدة. وتكابد شركات صناعة الرقائق تباطؤا في الطلب.

وقفزت أسهم "أيه.إم.إس وسيلترونيك" و"إنفينيون" و"أيه.إس.إم.إل" بما بين 3.7 في المائة و73 في المائة. وأثرت نتائج أعمال مخيبة للتوقعات في بعض الشركات.

وهبطت أسهم "نوفوزايمس الدنماركية للأدوية" 4.3 في المائة لتتصدر الأسهم المتراجعة على المؤشر ستوكس بعد أن قال المدير المالي للشركة إن من المرجح أن تظل أسواق الشرق الأوسط ضعيفة في 2019.

وفي طوكيو أغلق المؤشر نيكي الياباني شبه مستقر، متأثرا سلبا جراء انخفاض سهم "فاست للتجزئة" ذي الثقل على المؤشر، لكن أرباحا قوية حققتها "تكساس إنسترومنتس" عززت الأسهم المرتبطة بالرقائق ما قدم الدعم للسوق عموما.

وانخفض نيكي 0.09 في المائة ليغلق المؤشر القياسي عند 20574.63 نقطة متضررا من تراجع "فاست" 3.1 في المائة. ويشكل سهم "فاست" أكثر من 9 في المائة من نيكي. لكن المؤشر تمكن من البقاء فوق متوسطه المتحرك في 25 يوما البالغ 20451 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المائة إلى 1552.60 نقطة في حين قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق والقطاع المالي المكاسب.

وحققت شركات صناعة معدات الرقائق أكبر مكاسبها بعد أن فاقت أرباح تكساس إنسترومنتس التوقعات، ما هدأ مخاوف المستثمرين التي أوقدت شرارتها تحذيرات من "أبل" بشأن تباطؤ سوق الهواتف الذكية.

وارتفعت أسهم "أدفانتست كورب" 6.2 في المائة وقفزت أسهم "طوكيو إلكترون" 4.5 في المائة وزادت أسهم "سكرين هولدنجز" 5.9 في المائة.

وصعد القطاع المالي مع ارتفاع مؤشر البنوك 1.1 في المائة وصعود مؤشر شركات الوساطة في الأوراق المالية 1.6 في المائة.

وقفزت أسهم "كابو.كوم للأوراق المالية" 20.9 في المائة لتبلغ الحد الأعلى للارتفاع، بعد تقرير إخباري بأن كيه.دي.دي.آي للاتصالات تدرس الاستثمار فيها. وأغلقت أسهم "كيه.دي.دي.آي" منخفضة 0.4 في المائة.