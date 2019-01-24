تراجع أرباح "هيونداي"خلال العام الماضي

أعلنت مجموعة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تراجع أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 63.8% سنويا بسبب تراجع الطلب وارتفاع سعر الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار.

وبلغت أرباح الشركة الكورية الجنوبية 1.6 تريليون وون (1.4 مليار دولار) خلال العام الحالي، رغم تسجيل خسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأرجعت الشركة خسائرها ربع السنوية إلى النفقات غير المتكررة وضعف أداء فروعها.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حجم مبيعات المجموعة التي تضم أيضا شركة كيا موتورز خلال العام الماضي بنسبة 1.8% إلى 4.59 مليون سيارة، وهو ما يقل عن الرقم المستهدف، وبخاصة في الصين والولايات المتحدة.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال العام الماضي بنسبة طفيفة إلى 97.3 تريليون وون.

وذكرت "هيونداي موتور" أنها تأمل في زيادة إجمالي حجم أعمالها خلال العام الحالي مدعومة بالطرز الجديدة والمحدثة التي تعتزم طرحها.

وتستهدف الشركة بيع 4.68 مليون سيارة منها 3.97 مليون سيارة في الأسواق الخارجية.