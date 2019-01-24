مخزونات النفط الأمريكية تقفز مع انخفاض استهلاك المصافي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت كثيرا في الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يناير ، مقارنة مع توقعات محللين لانخفاض قدره 42 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام هبط 174 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بأن ترتفع 2.7 مليون برميل.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 617 ألف برميل، مقابل توقعات بتراجعها 229 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 190 ألف برميل.