انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 49 عاما

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما الأسبوع الماضي، لكن الانخفاض قد يعطي مؤشرا مبالغا فيه على متانة سوق العمل حيث جرى تقدير الطلبات في عدة ولايات من بينها كاليفورنيا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 199 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 19 يناير كانون الثاني. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تراجعا قدره ألف طلب في الطلبات مقارنة مع التقديرات الأولية.

كان اقتصاديون استطلت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأخير إلى 220 ألف طلب.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة في كاليفورنيا وكنساس ونورث داكوتا وويست فرجينيا وهاواي هي نتاج تقديرات الأسبوع الماضي بسبب عطلة يوم الاثنين.

وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 5500 طلب إلى 215 ألفا.