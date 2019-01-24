المفوضية الأوروبية تعتزم مقاضاة ألمانيا بسبب انتهاك قانون ضرائب القيمة المضافة

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها ستقاضي ألمانيا لدى محكمة العدل الأوروبية على خلفية انتهاكات لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استرداد ضرائب القيمة المضافة.

وأوضحت المفوضية اليوم الخميس أن هيئات ألمانية رفضت في بعض الحالات سداد ضريبة القيمة المضافة لشركات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما هو منصوص عليه بشأن الصفقات عبر الحدود.

وسجلت المفوضية اعتراضها بشكل رسمي على أنه يتم رفض بعض هذه الطلبات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة بسبب وجود قصور، دون أن تطلب السلطات الألمانية الحصول على بيانات إضافية من مقدمي الطلبات، ما يؤدي إلى أن بعض أصحاب المطالبات لا يستردون أموالهم، وبذلك تنتهك ألمانيا قانون تسديد ضريبة القيمة المضافة، بحسب المفوضية.

يشار إلى أنه يمكن لشركات استرداد ضرائب القيمة المضافة المدفوعة في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي عند توريد بضائع إليها أو تقديم خدمات هناك. وإذا قامت الشركات بهذه الأعمال التجارية بصفة دورية، فإنه يتم تسجيلها على أي حال لصالح أغراض القيمة المضافة، ولكن إجراء المفوضية الأوروبية يسري فقط على الشركات غير المسجلة لأنها تقوم بمثل هذه الصفقات عبر الحدود في حالات فردية فقط.