"ساما" تسمح لـ "عناية" بإصدار وتجديد وثائق التأمين بعد معالجة المخالفات

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المنع عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين وذلك اعتبارا من اليوم الخميس بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك وفي حال عدم تجاوب الشركة تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (samacares.sa) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).