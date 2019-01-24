وزارة الداخلية تفتح باب القبول على وظائف عسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة (جندي) لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر (بوابة أبشر توظيف) على الرابط (www.jobs.sa) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/5/1440 الساعة 10:00 صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 25/5/1440 الساعة 10:00 صباحا.
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