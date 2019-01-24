وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتجنيد على وظائف عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/21. ودعت الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد على الرابط التالي (tajnid.mod.gov.sa).
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