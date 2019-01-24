"التعليم" : إعلان وظائف المدارس الأهلية والعالمية عبر "طاقات"

وجه حمد الوهيبي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الأهلية والعالمية والجاليات والبرامج الدولية والمسارات للبنين والبنات بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة لديها والمستهدفة بالتوطين والمبلغة لها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" قبل نهاية عمل يوم الخميس 2/6/1440. وأكد الوهيبي على جميع المدارس الأهلية والعالمية الرفع لمكتب التعليم الأهلي بالإجراء المنفذ لها في الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" بما يشمل البيانات الأساسية التي أبرزها بيانات الحي والمدرسة والوظائف المعلن عنها ومسمياتها وجنسها وعددها. وشدد المدير العام على منع قيام غير المواطنين والمواطنات من مباشرة أي أعمال إشرافية أو إدارية أو أعمال متعلقة بالأنشطة الطلابية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

من جانبه أنس الأحيدب مدير مكتب التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أوضح أن توجيه المدير العام يأتي انسجاما مع توجيهات وزارة التعليم في هذا الخصوص بشأن تعزيز الانتماء الوطني وتوطين الوظائف في التعليم الأهلي وتكامل الجهود بين وزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف والاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق. وأضاف الأحيدب أن الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية ستساعد على إمكانية الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" التي تتيح للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل الاطلاع والتقديم عليها إلكترونيا.