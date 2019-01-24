المحكمة الجزائية تحدد موعدا للنظر في الدعوى المقامة ضد 3 قطريين في "بي إن سبورت"

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة "الدائرة الثلاثية الأولى" بأنه نظرا لتغيب المدعى عليهم يوسف العبيدلي "قطري الجنسية" بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (28063402773) وطارق زينل "قطري الجنسية" بموجب بطاقة إثبات شخصية رقم (27963402717) ومحمد السبيعي "قطري الجنسية" بموجب إثبات شخصية رقم (28263400066) في حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت).

ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستنادا إلى المادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعدا لاستكمال النظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 19/6/1440 الساعة الـ 09:00 صباحا. وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إليها في الموعد المحدد أو توكيل من يرونه وللمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا وفقا للمادة المذكورة آنفا من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.