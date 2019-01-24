"معادن" تربح 1.8 مليار ريال في 2018 بارتفاع 158 %

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار ريال بارتفاع 158 % عن العام المالي 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 5.1 مليار ريال بارتفاع 29 % عن العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 1.58 ريال فيما بلغ إجمالي المبيعات 14 مليار ريال بارتفاع 17 % عن 2017.