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أخبار الشركات- محلية

"معادن" تربح 1.8 مليار ريال في 2018 بارتفاع 158 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار ريال بارتفاع 158 % عن العام المالي 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 5.1 مليار ريال بارتفاع 29 % عن العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 1.58 ريال فيما بلغ إجمالي المبيعات 14 مليار ريال بارتفاع 17 % عن 2017.

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