الأسهم السعودية تغلق منخفضة 31 نقطة بتداولات 2.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 31 نقطة ليقفل عند مستوى 8434 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 106 ملايين سهم تقاسمتها 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم أنابيب ومتطورة وجاكو الأكثر ارتفاعا أما أسهم المتقدمة وصافولا واللجين فكانت الأكثر انخفاضا حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6 و 5 %. فيما كانت أسهم الإنماء والسعودية ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم سابك والإنماء والكابلات الأكثر نشاطا في القيمة.