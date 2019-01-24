زيادة أعداد الركاب بميناء جدة الإسلامي خلال 2018

حقق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين خلال عام 2018م بواقع 322,616 ألف راكب، وبنسبة زيادة بلغت 9.21% مقارنة بالعام 2017م بواقع 295,416 ألف راكب. وتأتي هذه الزيادة في ظل أعمال التوسعة التي تم تنفيذها في وقت سابق، التي شملت محطة الركاب، وإنشاء صالة للفرز تتسع لحوالي 900 حاج ومعتمر أدت إلى استيعاب أعداد كبيرة من القادمين والمغادرين، إضافة إلى إنشاء صالة انتظار للمغادرة مجهزة بأحدث أجهزة الكشف والتفتيش على الأمتعة تتسع لحوالي 600 حاج ومعتمر، مما ساهم في انسيابية كبيرة في حركة مغادرة المعتمرين بكل يسر وسهولة. كما تأتي هذه الزيادة في ظل الجهود الحثيثة التي يقدمها الميناء والجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة في فترة الحج، وفق اهتمام الهيئة العامة للموانئ على توفير كافة التسهيلات اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات والإمكانات والآليات المتطورة المقدمة للمعتمرين والحجاج والزوار، وسعيها المتواصل نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.