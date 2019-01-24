"المركزي الأوروبي" يتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري اليوم في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنتخفض القريب من صفر في المئة في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعدد الاضطرابات السياسية.

يأتي الاجتماع الأول لمجلس محافظي البنك في العام الجديد بعد أقل من شهر على وقف برنامج البنك الموجود مقره في فرانكفورت برنامج شراء السندات البالغة قيمته الإجمالية 6ر2 تريليون دولار (95ر2 تريليون دولار) والذي كان يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وقطع الطريق على مخاطر التضخم المنخفض في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

ومنذ بداية العام الحالي تتزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إلى جانب التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تعافي أسواق الأسهم نسبيا من الانهيار الكبير الذي تعرضت له في أواخر العام الماضي، مازال المستثمرون يترقبون نهاية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المنتظر أن يحاول "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي في المؤتمر الصحفي التقليدي بعد الاجتماع اليوم تحقيق التوازن بين الإعراب عن ثقته في أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي في ظل تقليص إجراءات التحفيز الاقتصادي، والاعتراف بالمخاطر التي تتصاعد في أفق الاقتصاد العالمي.