مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة توقع مذكرة تفاهم مع المعهد السعودي للكهرباء

وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض أمس، مذكرة تفاهم وشراكة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، تتضمن التعاون في جميع مجالات التدريب والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الموجودة لدى الطرفين.

ووقع الاتفاقية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، و رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي للكهرباء الرئيس التنفيذي لشركة نقل الطاقة المهندس ليث بن أحمد البسام.

وتتطلع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من خلال المذكرة إلى تحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير القدرات البشرية الوطنية لتمكينها من المساهمة الفعالة ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمثل العنصر البشري أهم ممكنات هذا القطاع الذي أولته المملكة أهمية قصوى لتأهيل وبناء القدرات البشرية في هذا الوطن.

وأوضح السلطان أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين التقنيات، التي تحرص المدينة على تنفيذها في جميع برامجها، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.