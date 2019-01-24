2.452 مليار برميل صادرات المملكة من النفط في 11 شهرا

بلغت صادرات السعودية من النفط الخام منذ مطلع 2018 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) نحو 2.452 مليار برميل، مقارنة بـ 2.325 مليار برميل خلال الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة نموا بنحو 5.5 في المائة، بما يعادل 127.27 مليون برميل.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" وبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فإن متوسط صادرات السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجل أعلى مستوى في نحو 24 شهرا، وتحديدا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وبلغ متوسط الصادرات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 نحو 8.235 مليون برميل يوميا، في حين بلغ المتوسط في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 نحو 8.258 مليون برميل يوميا.

وارتفع متوسط صادرات النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 17.4 في المائة، بما يعادل 1.219 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط صادرات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغة 7.016 مليون برميل يوميا.

وعن الكمية التي صدرت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد بلغت نحو 247.05 مليون برميل خلال الشهر مقارنة بـ 210.48 مليون برميل خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنمو نسبته 17.4 في المائة ما يعادل نحو 36.57 مليون برميل.

وفيما يخص إنتاج السعودية اليومي فقد بلغ خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 10.288 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 10.489 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق، ومقارنة بـ 9.891 مليون برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

يشار إلى أنه في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفقت "أوبك" وحلفاؤها من كبار منتجي النفط في العالم، تتقدمهم روسيا، عن خطة خفض الإنتاج، والتي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري.

وجاءت الخطة، التي تتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، استجابة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وصدرت السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018 نحو 222.27 مليون برميل بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وفي شهر شباط (فبراير) 2018 صدرت المملكة نحو 203.03 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وخلال شهر آذار (مارس) 2018 صدرت السعودية 220.78 مليون برميل يوميا بتراجع نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017.

وبهذا يصبح إجمالي ما صدرته السعودية خلال الربع الأول من 2018 نحو 646.08 مليون برميل مقارنة بـ 658.09 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2017.

وخلال شهر نيسان (أبريل) 2018 صدرت السعودية 219.36 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وفي شهر أيار (مايو) صدرت السعودية نحو 216.50 مليون برميل بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بذات الفترة من عام 2017. وفي شهر حزيران (يونيو) 2018 صدرت السعودية حوالي 217.32 مليون برميل بارتفاع نسبته 5.2 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017.

وخلال شهر تموز (يوليو) 2018 صدرت السعودية 220.66 مليون برميل بارتفاع نسبته 6.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وفي شهر آب (أغسطس) 2018 صدرت المملكة حوالي 223.63 مليون برميل بارتفاع نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وفي شهر أيلول (سبتمبر) 2018 صدرت السعودية 222.99 مليون برميل بارتفاع نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2017. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم تصدير نحو 238.73 مليون برميل بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة من عام 2017. أما شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد صدرت السعودية نحو 247.05 مليون برميل بارتفاع نسبته 17.4 في المائة، مقارنة بذات الفترة من 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية