إخضاع جميع الأجهزة العاملة بالغاز بلائحة «سابر»

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، بإثبات المطابقة المحدد في اللائحة من خلال منصة سابر.
وقالت الهيئة في تعميم – اطلعت "الاقتصادية" عليه - "الالتزام بإصدار شهادات مطابقة اعتبارا من مطلع يناير الجاري من خلال منصة سابر فقط, دون التأثير على تيسير التجارة مع ضمان استيفاء متطلبات السلامة".
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, أنه بالنسبة لبقية المنتجات الخاضعة للوائح الأخرى، يجب على جهات تقويم المطابقة المقبولة تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة المحددة في اللوائح الفنية والالتزام بها كل حسب الطريقة المتبعة لديه.
كما يجب على جهات تقويم المطابقة المقبولة الالتزام بتوعية عملائهم كافة بأن المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية لا تحتاج إلى تدخل طرف ثالث، وأنه يمكن للتاجر إصدار إقرار المورد بالمطابقة وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة. كما يجب على جهات تقويم المطابقة المقبولة إعلان ذلك في مواقعهم الإلكترونية وعبر وسائل التواصل مع العملاء بشكل واضح, ويجب كذلك على جهات تقويم المطابقة المقبولة الالتزام بتزويد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتقارير أسبوعية عن عدد الشهادات الصادرة للمنتجات الخاضعة للوائح من خارج منصة سابر. وحثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, كل جهات تقويم المطابقة المقبولة على تحفيز عملائهم باستخدام منصة سابر كلما أمكن ذلك، وإشعارهم بأن فسح الإرساليات الصادرة شهاداتها من خلال منصة سابر سيتم بشكل مباشر وفوري.
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