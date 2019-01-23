بنك سوسيتيه جنرال يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 1325 دولارا للأوقية في 2019

رفع بنك سوسيتيه جنرال توقعاته لسعر الذهب للعام 2019 إلى 1325 دولارا للأوقية من 1275 دولارا للأوقية في توقعاته السابقة.

كما رفع توقعاته لسعر الذهب للعام 2020 إلى 1350 دولارا للأوقية من 1275 دولارا.

وفي نفس السياق رفع البنك توقعاته لسعر الذهب للربع الأول من 2019 إلى 1275 دولارا للأوقية من 1250 دولارا في توقعاته السابقة، وإلى 1300 دولار للأوقية للربع الثاني من 2019.