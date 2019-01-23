مؤشرات تقلبات الليرة التركية والروبل والراند تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

هبطت مؤشرات تقيس تقلبات الليرة التركية والروبل الروسي والراند الجنوب أفريقي إلى أدنى مستوياتها في حوالي ستة أشهر اليوم الأربعاء مع استمرار التحسن في معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

وهبط مؤشر تقلبات الليرة على مدار ثلاثة أشهر إلى 17.30 بعد أن كان فوق 45 في أغسطس آب. وبالنسبة للروبل، تراجع المؤشر إلى 11.2 من 16.5 في سبتمبر أيلول، في حين بلغ مؤشر تقلبات الراند 14.95 هبوطا من حوالي 23 في سبتمبر.

وتحسنت المعنويات تجاه الأسواق الناشئة منذ ديسمبر كانون الأول بفعل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خففت مخاوف المستثمرين بشأن موجة أخرى من زيادات أسعار الفائدة.