سهم شركة IBM للكمبيوتر يحقق أعلى مكاسب له منذ 10 سنوات بعد النتائج الإيجابية المفاجئة

سجل سهم شركة صناعة وخدمات الكمبيوتر الأمريكية "آي.بي.إم" اليوم الأربعاء أكبر ارتفاع يومي له منذ عشر سنوات وذلك بعد إعلان الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي وتحقيق نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "جيني روميتي" الرئيس التنفيذي للشركة القول: " ندرس تقديم عروض جديدة للعملاء في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي كمحركات للنمو".

وكانت الزيادة في أرباح وإيرادات الشركة خلال العام الماضي جاءت بنسبة كبيرة من الأسواق الأكثر تقليدية.

وكان قطاع الخدمات الاستشارية في شركة "آي.بي.إم" قد انتقل من التراجع إلى النمو خلال الفترة المنتهية يوم 31 كانون أول/ديسمبر الماضي حيث زادت إيرادات القطاع بنسبة 4% إلى 4.3 مليار دولار.

وارتفع سهم الشركة خلال تعاملات اليوم بنسبة 10% تقريبا وهي أعلى زيادة يومية منذ كانون ثان/يناير 2009 ليصل إلى 135 دولار. وكان سعر السهم قد تراجع خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى نهاية تعاملات أمس بنسبة 25%.

كانت الشركة أعلنت في وقت سابق اليوم تحقيق إيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 21.8 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار وفقا لتوقعات المحللين. وبلغت أرباح الشركة خلال الفترة نفسها 4.87 دولار للسهم الواحد، وهو ما تجاوز أيضا توقعات المحللين.

وذكرت "أي.بي.إم" أن أرباح السهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سيكون 13.90 دولار على الأقل في حين يتوقع المحللون ان تكون الأرباح 13.89 دولار للسهم فقط.