زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن نفسه رئيسا للبلاد

ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد في وقت قريب ربما اليوم الأربعاء.

وأبلغ المصدران رويترز بأنه في ظل احتجاجات الشوارع في فنزويلا، تستعد إدارة ترامب لإعلان دعمها الرسمي لجوايدو، رئيس الكونجرس الذي تقوده المعارضة.

وأدى جوايدو قسما أعلن فيه نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد اليوم فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة بشكل مؤقت بدعم من القوات المسلحة للدعوة إلى الانتخابات.



كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال مادورو أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس إنه يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.