واردات اليابان النفطية تنخفض لأدنى مستوى في 39 عاما خلال 2018

انخفضت واردات اليابان النفطية في 2018 لأدنى مستوى منذ 1979 على الأقل فيما تراجعت مشتريات اليابان أيضا من الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو الأمر الناجم عن انخفاض تعداد السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تُبرز الأرقام تحسن استهلاك الطاقة، وظهور أنواع وقود بديلة تستخدم لتوليد الكهرباء وفي المواصلات، فيما تسبب ارتفاع إنتاج اليابان من الطاقة النووية العام الماضي في تقليص واردات البلاد من الوقود الأحفوري.

وقالت وزارة المالية اليوم الأربعاء إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت ‭‭5.8‬‬ بالمئة في 2018 من مستواها قبل عام.

وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يوميا في العام الماضي. وقال مسؤول في مكتب الجمارك إن الرقم يمثل أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1979.

وانخفضت واردات الغاز المسال ‭‭0.9‬‬ بالمئة إلى 82 مليونا و854 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ 2011. لكن قيمة الواردات زادت 21 بالمئة.

واليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.