"الاتصالات السعودية" تربح 10.7 مليار ريال في 2018 بارتفاع 7 %

أعلنت شركة الإتصالات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 10.7 مليار ريال بارتفاع 7.7 % عن العام المالي 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 30.5 مليار ريال بارتفاع 6.9 % عن العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 5.4 ريال.
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