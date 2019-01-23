الصين تستورد إمدادات قياسية من الغاز المسال في ديسمبر

أظهرت بيانات جمركية اليوم الأربعاء أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 25 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام لتبلغ مستوى قياسيا على أساس شهري عند ‭‭6.29‬‬ مليون طن.

وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ ‭‭5.99‬‬ مليون طن في نوفمبر .

وبالنسبة لعام 2018 ككل، زادت الواردات 41 بالمئة مقارنة مع 2017 لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند ‭‭53.78‬‬ مليون طن وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. وبذلك تحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر مشتر في العالم للغاز المسال بعد اليابان، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية في 2017.

وجاء الارتفاع في 2018 بعد أن حفز نقص الغاز في الشتاء الماضي شركات صينية على شراء الإمدادات قبيل الشتاء، مع استمرار بكين في مسعى لتحويل ملايين الأسر إلى استهلاك الغاز بدلا من الفحم من أجل التدفئة.

لكن محللين لدى آي.اتش.إس ماركت ووود ماكنزي يتوقعون تباطؤ النمو هذا العام إلى ما يتراوح بين 15 و20 بالمئة، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لإبطاء وتيرة مساعيها للتحول إلى الغاز بدلا من الفحم.

