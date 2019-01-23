"سوني" ستنقل مقرها الأوروبي من بريطانيا الى هولندا استعدادا لبريكست

أعلن متحدث باسم "سوني" الأربعاء أن شركة الالكترونيات اليابانية ستنقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا لتجنب مشكلات جمركية مرتبطة ببريكست، لكن عملياتها في الشركة البريطانية الحالية لن تتغير.

وقال المتحدث باسم الشركة تاكاشي إييدا لوكالة فرانس برس "سننقل مكان تسجيل مقرنا الأوروبي إلى هولندا" بنهاية آذار/مارس.

وأوضح بأن نقل المقر يهدف إلى تجنب إجراءات جمركية مرهقة بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وكان عملاق الالكترونيات الياباني قد سجل أواخر العام الماضي شركة جديدة في هولندا، ويعتزم دمج مقره الأوروبي الحالي في بريطانيا، في الشركة الجديدة.

وقال إييدا إن تلك الخطوة ستجعل سوني "شركة مقرها في الاتحاد الأوروبي" من أجل أن تطبق الاجراءات الجمركية الموحدة على عمليات سوني الأوروبية بعد انسحاب بريطانيا.

غير أن سوني لن تقوم بنقل الموظفين والعمليات من الشركة الكائنة في المملكة المتحدة إلى هولندا "والتغيير الوحيد الذي سنقوم به هو تغيير سجل الشركة".

وكانت باناسونيك، الشركة المنافسة لسوني، قد نقلت مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا وسط مخاوف من مشكلات ضريبية محتملة متعلقة ببريكست.

والعديد من الشركات اليابانية الأخرى، مثل بنك إم.يو.إف.جي العملاق وشركة نومورا القابضة وداياو للأوراق المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، قالت إنها تعتزم نقل مقراتها الرئيسية في الاتحاد الأوروبي خارج لندن.

ورفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب الأسبوع الماضي. ولا تزال المملكة المتحدة قبيل خروجها المقرر في 29 آذار/مارس بدون اتفاق انسحاب.

ودعت الشركات اليابانية إلى خروج منظم مع اتفاق انسحاب، ومنها اجراءات خاصة في الفترة الانتقالية لتقليل تداعيات الخروج.

ويأملون ايضا في أن تقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي "بتأسيس علاقة اقتصادية وثيقة بقدر الإمكان" بعد بريكست، بحسب ما كتب اتحاد الأعمال الياباني المدافع عن الشركات العام الماضي.