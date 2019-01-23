توقعات باستمرار تراجع معدل المواليد في الصين

ذكرت السلطات الصينية أن المعدل السنوي للمواليد في الصين سيظل يتراجع، لكنه لا يزال يفوق عدد الوفيات بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة مستقرة في عدد السكان.

وقال لي شير، مدير قسم إحصاءات السكان والتوظيف في المكتب الوطني للإحصاءات، إن عدد المواليد تراجع في 2018 بسبب تراجع عدد النساء ممن هم في سن الحمل وضعف تأثير سياسة إنجاب طفلين بعد أن عملت بشكل جيد في 2016 و2017، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين كذلك في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أن الزيادة في نسبة عدد المسنين يضيف إلى عبء السكان العاملين، مما يجلب تحديات اقتصادية للتنمية وتغطية الضمان الاجتماعي.