"وفا للتأمين" تعترض على رفض المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 28-03-1440هـ الموافق 06-12-2018م بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وإعلان الشركة بتاريخ 04-05-1440 هـ الموافق 10-01-2019م بخصوص رفض المحكمة لطلب الشركة، فإن الشركة تعلن بأنه تم استلام الحكم الصادر برفض الطلب قبل الموعد الذي أعلن عنه في وقت سابق، وتم تقييد الاعتراض على الحكم يوم الثلاثاء 16-05-1440هـ الموافق 22-01-2019م وخلال المدة المحددة في اعادة التنظيم المالي من نظام الافلاس.
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