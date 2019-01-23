الأسهم السعودية تستقر عند 8399 نقطة وسط تراجع السيولة 31 % وتباين القطاعات

استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر حيث فقدت نقطتين بنسبة 0.03 في المائة لتغلق عند 8399 نقطة. وجاء الأداء في ظل تباين القطاعات وتراجع السيولة التي انخفضت بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال. العودة لمواصلة موجة الارتفاع تواجه تحدي تجاوز منطقة مقاومة عند 8425 - 8468 نقطة التي من المهم تجاوزها لتعزيز الثقة بالسوق ولتعكس مدى قوة الموجة الشرائية الحالية، وعجز السوق عن تجاوز مستويات المقاومة سيثير قلق المتعاملين في السوق من أن المؤشر لا يستطيع إكمال سلسلة الارتفاعات ما يدفعهم للبيع وجني الأرباح في ظل وجود مكاسب رأسمالية جيدة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الجلسة عند 8402 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8419 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8386 نقطة فاقدا 0.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8399 نقطة فاقدا نقطتين بنسبة 0.03 في المائة. وتراجعت السيولة 31 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة بنحو 59 مليون سهم متداول لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 100 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.63 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.58 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 825 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 568 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 275 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اللجين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.42 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 19.62 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 11.54 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 43.30 ريال، يليه "بدجت السعودية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال، وحل ثالثا "الكيميائية السعودية" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 31 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بقيمة 200 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 171 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "اللجين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 167 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية